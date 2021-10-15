Derecik'te elektrik hatları yer altına alınıyor

Derecik ilçesinde 5 milyon TL bedelle hayata geçen yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, “İlimizin tamamında tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek hedefiyle yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda ilçe olan Derecik ilçemizin yeni imar planına göre projelendirdiğimiz yatırım çalışmalarımızla havadan geçen elektrik hatlarını yer altına alıyoruz. Böylece şebekemizi iklimin olumsuzluklarına karşı korurken aynı zamanda cadde ve sokaklardaki elektrik direklerinin kalkmasıyla ilçemizin estetik görünümüne de katkı sağlamış oluyoruz. Yatırım, bakım ve onarım çalışmalarımızla tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli iyileştiriyor, tüketicilerimizin memnuniyetini artıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.