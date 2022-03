Derecik'te iki mevsim arası sadece 5 kilometre

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesinin bir yanında bahar yaşanırken, 5 kilometre uzaklığındaki diğer yanında ise hala kış yaşanıyor.

Hakkâri ve Yüksekova kar altındayken, Derecik ilçesi iki mevsimi bir arada yaşıyor. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bu hafta Derecik ilçesinin özellikle iki mevsimi bünyesinde barındırdığı dağlarını gezdi. İlkbahar ve kış mevsimi arasının sadece 5 kilometre olduğunu söyleyen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, “Şu an gördüğümüz manzarada iki mevsim bir arada. Biz Yüksekova'dan geldiğimizde zaten her yer kar altındaydı. Şemdinli biraz daha iyiydi. Irak sınırında yer alan Derecik bölgesinde ise iki mevsim bir arada yaşanıyor. Şu an bulunduğum yerde önüm ilkbahar, arkam kış mevsimi. Zaten bu bölgenin en güzel tarafı da her mevsimi bir arada barındırmasıdır. Biz de dağcılar olarak bu fırsatı kaçırmadık ve gezimizi yaptık. Bölgenin en güzel yerlerini gezdik. Amacımız artık Hakkari ve ilçelerini turizme kazandırmaktır. İnşallah bunu da başaracağız. İki mevsim arası sadece 5 kilometre diyebiliriz. Biz de bu muazzam güzellikleri doyasıya fotoğrafladık” dedi.

Doğanın güzelliklerini bir arada yaşadıklarını belirten Vahit Polat ise, “Biz bu yürüyüşte iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bu iki güzellik arası sadece 5 kilometre. Bizde Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği olarak akşam saatlerine kadar yürüyüşümüzü yapıp günün keyfini çıkartacağız. Buradan herkese sesleniyoruz, bu güzellikleri kaçırmayın. Artık bu bölgeler turizme açılmalı ve kazandırılmalı” ifadelerini kullandı.