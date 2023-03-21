Derecik'te kenger bitkisini toplama sezonu başladı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde baharın gelişiyle birçok yemekte kullanılan ve turşusu sevilen kenger bitkisini toplama zamanı başladı.

Havaların ısınmasıyla beraber bölgenin birçok yerinde yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Köylerde yaşayan vatandaşlar, doğal ortamda yetişen kenger otunu kürek yardımıyla topraktan çıkarıyor. Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin sağlık açısından faydaları saymakla bitmezken, birçok şekilde tüketiliyor. Dağlarda kendiliğinde yetişen kenger bitkisi geçen sene mart ayının ilk günlerinde yetişirken, bu yıl yağmurun geç başlaması kenger bitkisinin de geç çıkmasına neden oldu.

Gülseven Arpat, “Derecik'te bahar mevsimi geldi. Kenger bitkisini normalde Mart ayının ilk başlarında toplamaya gidiyorduk. Ancak bu yıl yağmurların geç başlamasıyla bugün toplamaya başladık. Sadece bir yemeklik toplayıp öyle gidiyoruz. Nedeni de sağlık açısında çok faydalı olmasıdır. Kengeri köklerine zarar vermeden kürek yardımıyla topraktan çıkarıp topluyoruz. Kengerin daha çok çekirdekleri tercih ediyoruz. Kenger çekirdekleri Haziran ayında yetişiyor, çünkü satış için çekirdek fiyatları daha yüksek. Bunların satışı ile evimizin masraflarını hemen hemen hepsini karşılıyor. Böylelikle ailemize maddi anlamda destek sağlıyoruz” dedi.