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Derecik'te kış günü bahar keyfi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde etkili olan bahar havasını fırsata dönüştüren vatandaşlar, piknik yapıp güneşin tadını çıkardı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan bahar havasını fırsata dönüştüren vatandaşlar, piknik yapıp güneşin tadını çıkardı.


Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve Irak ikliminin hakim olduğu Hakkari'nin yeni ilçesi Derecik'te bahar havası yaşanıyor. Hakkari'de kar kalınlığı bir metreyi geçerken ve etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşarken, Derecik halkı da pikniğe çıktı. Mangal yakıp, serdikleri yer sofrasında yemek yiyerek güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, ilçede Irak ikliminin hakim olduğunu söylediler. Hava sıcaklığının 10 dereceyi geçtiğini ifade eden ilçe sakinleri, kar yağışının çok olduğunu belirttiler.

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