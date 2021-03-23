Derecik'te nergis çiçeği güzelliği

Hakkari'nin Derecik ilçesinde çiçek açan nergisler kendine hayran bıraktı.

Her sen olduğu gibi sıcak havanın artmasıyla bölgede ilk olarak çiçek açan nergisler güzel görüntü oluşturdu. Derecik ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri doğaya renk kattı. Güzelliği ile kendine hayran bırakan çiçek türlerinden biri olan nergis çiçeği, muhteşem kokusuyla da insanları büyülüyor.

Nergislerin güzelliğiyle kendine hayran bıraktığını belirten Ercan Yılmaz, son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle geçen yıllara oranla daha çok nergis çıktığını söyledi. Yılmaz, “Nergis çiçeği güzel kokusu ve görüntüsü nedeniyle çok tercih ediliyor” dedi.