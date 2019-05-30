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Derecik'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Derecik ilçesi Ortaklar köyü Ormancık mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet fünye, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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