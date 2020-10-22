Derecik'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bulunan bir sığınakta silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Ekim 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Ortaklar köyü Örencik mezrasında bulunan bir sığınak içerisinde yapılan arama neticesinde; 1 adet elektrikli fünye ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile güçlendirilmiş 155 mm'lik top mühimmatı, 1 adet EYP için kesimi yapılmış oksijen tüpü, 3 adet 8'li pil bloğu, 50 metre EYP yapımında kullanılan elektrik kablosu, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 523 adet 7.62 mm çapında AK-47 kalaşnikof fişeği, 30 Adet 7.62 mm çapında G-3 piyade tüfeği fişeği, 50 adet 7.62 mm çapında bixi fişeği, 8 kilogram 5 litrelik bidonlar içerisinde toz TNT, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 adet aydınlatma mayını, 1 adet savunma tipi el bombası, 1 adet yelek, 1 adet uyku tulumu, 1 adet tütünlük ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.