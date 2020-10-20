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Derecik'te yarı olimpik yüzme havuzu yapımı

Hakkari’nin Derecik Belediyesi tarafından yarı olimpik havuzu yapımına başlandı.

Hakkari'nin Derecik Belediyesi tarafından yarı olimpik havuzu yapımına başlandı.


Konuyla ilgili bilgi veren Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçe için çok önemli olan ve belediye tarafından ihalesi yapılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatına başladıklarını belirterek, “En yakın zaman içerisinde inşaatını tamamlayarak başta gençleri olmak üzere vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah. Amacımız yeni kurulan Derecik ilçesinin eksikliklerini bir an önce tamamlayarak hak ettiği gibi modern bir hale getirmektir. Bu anlamda Hakkari ve ilçeleri için her türlü fedakarlığı yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve Valimiz İdris Akbıyık'a Derecik halkı adına minnettarız” dedi.

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