Derecik'te yol yapım çalışmalarına hız verildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol asfaltlama ve genişletme çalışmalarına hız verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçeye bağlı Güney Mahallesinde başlatılan 11 kilometrelik yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp, yolu halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti. Başkan Çetinkaya hedeflerinin kış mevsimi gelmeden ulaşımdaki eksiklikleri gidermek olduğunu belirtti.