İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derede mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Hakkari’de pancara giden ancak suların yükselmesi sonucu bölgede mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.

Hakkari'de pancara giden ancak suların yükselmesi sonucu bölgede mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.


Mahmut Balıkesir adlı vatandaş, Hakkari'nin Otluca köyü Guva Sade bölgesine pancar toplamaya gitti. Giderken derenin su debisi düşük olduğu için rahatlıkla karşıya geçmeyi başaran Balıkesir, günün ilerleyen saatlerinde geçtiği iki derenin debisinin yükselmesi sonucu bölgede mahsur kalarak AFAD ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.


Bölgeye giden AFAD ekibinin başarılı çalışmasıyla her iki dere yatağına merdiven uzatılmak suretiyle pancar toplamaya giden vatandaş kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.