"Dikkat Aile Var" adlı oyun Hakkâri'de sahnelendi

Hakkari'de sahnelenen "Dikkat Aile Var" adlı oyun büyük beğeni topladı.

Hakkari Belediyesinin kültürel faaliyetleri kapsamında Tiyatro Balans ekibi tarafından Haluk Işık'ın yazdığı Metin Karaman'ın yönettiği "Dikkat Aile Var" adlı oyun, ücretsiz olarak Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. Tiyatro oyununu Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ile vatandaşlar izledi.

Oyundan sonra oyucuları tebrik eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tiyatro ekibinin Anadolu'nun her köşesini gezip insanları mutlu ettiğini söyledi. Uzun süredir salonda tiyatro izlemediklerini belirten Akbıyık, “Metin Beyin bu hayatın içinden hepimize ders olan tiyatrosunu hep birlikte keyifle izledik. Ben tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde, koronasız günlerde bol bol sinema, tiyatro izleyeceğiz'' dedi.

Bir saat süren tiyatroda, televizyondaki mafya dizilerinden etkilenip mafya olma hayali kuran bir oğul, yarışma programlarındaki insanların sahte şöhretlerine özenip güzellik yarışmasına katılmak isteyen bir kız ve çocuklarının hayallerine yardımcı olmakla eşinin dünyası arasında sıkışmış bir anne anlatıldı. Yaşanan bu olaylardan hiç haberi olmadan hayat kavgasına devam eden, aldığı maaşla ay sonunu getirebildiğinde mutlu olan ve ailesinin de mutlu olduğunu düşünen bir babanın hikayesini konu edinen oyun büyük beğeni topladı.