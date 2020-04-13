Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesinde görev alan din görevlileri, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen çiftçilerin tarlalarını sürerek ağaçlarını budadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 81 ilde korona virüsle mücadelede sahada olan din görevlileri, bir yandan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim ederken diğer yandan tarlada çalışıyor. Hakkari Müftülüğünde görevli din görevlileri, Durankaya beldesinde tarım işlerini korona virüs belası nedeniyle yapamayan çiftçilerin yardımına koştu.

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, virüsün hızla yayılması ve hayatın her alanını olumsuz etkilemesi nedeniyle valiliğin bir dizi önlemler aldığını söyledi. Gürbüz, “Müftülüğümüzce görevlendirilen 4 büro personeli tarafından gelen talepler 112 Vefa İletişim Programına bildiriyor. Vefa İletişim Programını kullanan görevlilerimiz de 'Valilik Vefa Sosyal Destek Gurubu'nda görevlendirilen personellerimize talepte bulunan kişilerin iletişim bilgileri ile çekilmek istenen tutarı bildirerek maaşlarını ilgili bankalardan çekerek evlerinde kendilerine teslim ediyor. Yine baharın gelişiyle birlikte özellikle köylerimizde görev yapan din görevlilerimiz, vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlamak gayesiyle tarla ekimi ile ağaç budama işlerini üstlenmekte ve görev yerlerinde salgının yayılmasını önleme gayreti içindedirler. Görevlilerimizin yaptığı bu özverili çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu dönüşler bizleri fazlasıyla memnun etmektedir” dedi.