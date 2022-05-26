Hakkari İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik "İzcilik Tanıtım Semineri" verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan "İzcilik İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde görev yapan din görevlilerine izcilik eğitimi verildi. İzcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve personeli izcilik konusunda eğitmek amacıyla Hakkari'de açık alanda, Yüksekova ilçesinde ise İhsaniye Camii'nde düzenlenen seminerleri Diyanet İzcilik Hakkari İl Lideri (Şemdinli Merkez Ulu Camii İmam-Hatibi) Yusuf Yanıç verdi.

İl lideri Yanıç; izciliğin, gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini destekleme amacı güden ve hiçbir ayırım gözetmeden herkese açık, politik hedefleri olmayan eğitim amaçlı uluslararası bir gençlik hareketi olduğunu belirtti. Gençlerin ruhen, bedenen ve fikren iyi durumda olmalarını önemsediklerini belirten Yanıç; izciliğin tarihçesi, izci kampları, izciliğin dünyada yayılması, izcilik metotları ve izcilerin yaptığı aktiviteler hakkında bilgilendirmede bulundu.