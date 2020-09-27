Hakkari'nin Kaval bölgesinde bulunan doğa harikası Sineber Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) Üyesi Naci Ertunç, Hakkari bölgesinin olağan üstü güzelliklere sahip bir coğrafya olduğunu belirterek, “Müjdelerin en büyüğü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cilo ve Sat bölgesinin büyük bir kısmını ‘milli park' ilan ederek Hakkari'nin ne kadar muhteşem bir yer olduğunu tescillemiş oldu. Bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte dağcılık, yamaç paraşütü, dağ bisiklet turları, doğa yürüyüş turları, rafting ve diğer su sporlarının yapıldığını yerli ve yabancı turistlere tanıtmamız lazım. Valimiz İdris Akbıyık, üniversitemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle yakın zamanda Hakkari'yi bu doğa güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız inşallah” dedi.

CİSAD Üyesi Ertunç, Kaval köyünün doğa harikası bir yer olduğunu da dile getirerek, “Doğa sporları turizminin gerçek adresi Kaval bölgesidir. Buradaki Sineber S¸elalesi harika görüntüsü ve manzarasıyla bütün spor ve doğaseveri bekliyor” ifadelerini kullandı.