İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğa tutkunları kendi imkânlarıyla Başkale travertenlerine bakım yaptı

Hakkari’nin ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova doğa tutkunları, Van’ın Başkale ilçesinde bulunan travertenlere bakım yaptı.

Hakkari'nin ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova doğa tutkunları, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan travertenlere bakım yaptı.


Yüksekova doğa tutkunları her hafta olduğu gibi, bu hafta da doğaseverlerle Van'ın Başkale ilçene bağlı Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenlere gezi düzenlediler. Doğa tutkunları boşa akan sulara bentler oluşturarak travertenlerin susuz kalıp bozulmasını önlediler. Daha sora travertenlerde çevre temizliğini yapıp tekrar ilçeye geri döndüler.


Konuyla ilgi açıklama yapan yerel rehber ve TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan; “Yüksekova doğa tutkunları, kurumaya yüz tutmuş Başkale travertenlerini korumak için sulara bent yaparak, canlı kalması için büyük çaba gösterdiler. Buradaki travertenler suyu boşa aktığı için, Pamukkale görünümündeki travertenlerin görünümü bozuluyor ve kurumaya yüz tutup kireçleşiyor. Bizler de bunu önlemek için, Yüksekova doğa tutkunları olarak yaptığımız gezide yaklaşık iki saate yakın bir çalışma yaptık. Arklar, bentler oluşturduk. Bize yardım eden ve bu etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.