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Doğa tutkunlarından Kayme Sarayı'na ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki doğa tutkuları, Kayme Sarayı ve Tarihi Taş Köprüsü’nü ziyaret ettiler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğa tutkuları, Kayme Sarayı ve Tarihi Taş Köprüsü'nü ziyaret ettiler.


İlçedeki doğa tutkunları, bölge güzelliklerini yansıtmak için bu sefer, Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünü ziyaret etti. Köydeki Kayme Sarayı'nı ilk olarak ziyaret eden tutkunlar, daha sonra Taş Köprüsü'nü de gezdiler.


Aralarında doktorların da bulunduğu 20 kişilik doğa tutkunu, bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini belirttiler.


Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan ise, “Doğa tutkunları olarak bölgenin tüm güzelliklerini tanıtmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm dağlarda keşfedilmemiş güzellikleri herkesle paylaşacağız, çünkü biz doğanın sevdalarıyız. Bizim gezilerimiz, turlarımız, yürüyüşlerimiz herkese açıktır. Bize katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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