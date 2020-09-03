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Dolunay ışığında yol asfaltlama çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları gece saatlerinde dolunay ışığında devam ediyor.


Hakkari'de doğalgaz çalışması sonrası tahribata uğrayan yollarda onarım ve yeniden asfaltlama çalışması sürüyor. Cumhuriyet ve Konak caddeleri üzerinde gece başlatılan asfalt çalışmaları vatandaşları sevindirdi. İş makinelerinin etrafında toplanan vatandaşlar çalışmaları izleyerek, emeklerinden dolayı valilik ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Çalışmaların başında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki ilgili birim amirleri de ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı.


Konak Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda ise aniden ortay çıkan dolunay damgasını vurdu. Kentin simgesi olan Sümbül Dağı zirvesinde görünen dolunay, asfalt çalışmaları ile bütünleşince kente ayrı bir güzellik kattı.


Bir taraftan asfalt çalışması diğer taraftan da dolunayın güzel görüntüsüne tanıklık eden vatandaşlar, ilk defa bu kadar şanslı olduklarını belirttiler.

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