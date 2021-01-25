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Donan kanalizasyon kapakları pürümüzle açıldı

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, donan kanalizasyon kapaklarını pürümüz yardımıyla açtı.


Kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı ve her tarafın buz pistine dönüştüğü Hakkari'de belediye ekipleri yer yer zor anlar yaşıyor. Kentin değişik noktalarında arızalanan kanalizasyon şebekelerine müdahale eden Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri buzla mücadele ediyor. Buz tutan kanalizasyon kapaklarını önce pürümüzle sonra kazmaların yardımı ile yerinde sökerek arızaları gidermeye çalışan belediye ekibi dondurucu havada özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Buzla kaplanan kanalizasyon kapaklarını pürümüz yardımı ile buzdan çözdüklerini belirten belediye ekipleri, soğuk havanın her geçen gün etkisini sürdürdüğünü belirtiler.

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