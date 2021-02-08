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Donan su şebekelerine belediye ekipleri müdahale etti

Hakkari’de yaşanan soğuk hava nedeniyle donan su şebekelerine belediye ekipleri anında müdahale etti.

Hakkari'de yaşanan soğuk hava nedeniyle donan su şebekelerine belediye ekipleri anında müdahale etti.


Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bir taraftan arızalanan bir taraftan da donan su şebekeleri ile mücadele ediyor. Çetin kış şartları ile mücadele eden belediye ekipleri, dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.


İş makinelerinin açtığı çukurlara giren belediye ekipleri, meydana gelen su arızalarını gidererek vatandaşların mağduriyetini gideriyor. Yaşanan soğuk hava nedeniyle donan içme suyu şebekelerine de müdahale eden belediye ekipleri, büyük bir özveriyle 7/24 çalışmalarına devam ediyor.

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