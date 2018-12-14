Dondurucu soğukta altyapı çalışması

Kent merkezinde meydana gelen içme suyu ve kanalizasyon arızalarına Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler anında müdahale ediyor. Kentte soğuk havaya rağmen çarşı merkezi ve mahallelerde oluşan arızalardan vatandaşların rahatsızlık duymaması için ekipler iş makinelerinin yardımıyla arızaları gideriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan belediye yetkilileri, “Gece gündüz demeden, hava şartları ne olursa olsun imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımızın mağdur olamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dediler.

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde ise içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza giderildi. Belediye ekiplerinin zorlu mevsim koşulları içerisinde içme suyu ve kanalizasyon hizmetini aksatmadan yapması ise memnuniyetle karşılandı.