Dondurucu soğukta ekmek mücadelesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Adnan Kılınç (44) ve Yusuf Akgül (35), dondurucu havaya rağmen halka tatlı satışı yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

Çarşı merkezinde seyyar arabalarıyla halka tatlı satışı yapan 6 çocuk babası Adnan Kılınç ve 3 çocuk babası Yusuf Akgül, geçimlerini sağlamak için dondurucu soğuğa aldırış etmeden akşam saat 22.00'ye kadar çalışıyor. Adnan Kılınç, çok zor şartlarda çalıştığını söyleyerek, “Bölgemiz genelinde olduğu gibi kışın Yüksekova'da havalar çok soğuk ve iş imkanı da kısıtlıdır. Biz de ekmeğimizi halka tatlı satarak sağlıyoruz. Yaz aylarında işçilik yaparak, kışın ise aşırı soğuklara rağmen tatlı satışından az da olsa kazandığım parayla ailemin geçimini sağlıyorum” dedi.

Yusuf Akgül ise, kış aylarında boş kalmamak ve çocuklarının rızkını çıkarmak için halka tatlı sattığını belirterek, “İlçemizdeki gençlerin bir kısmı gurbette kendi rızkının peşinde koşuyor. Burada kalan gençler ise iş imkanları olmadığından akşama kadar kahvehanelerde takılıyor. Gençlerin kahvehanelerde zaman öldürmesinin veya gurbete çıkmasının önüne geçilmesi açısından devlet büyüklerimizin ve iş adamlarının ilçemize yatırımlar yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.