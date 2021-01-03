Dondurucu soğukta hummalı çalışma

Sokağa çıkma kısıtlanmasında vatandaşlar evlerinde dinlenmeye çekilirken, belediye ekipleri ise vatandaşların sıkıntı yaşamaması için mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Ayhan Tunç'un başında bulunduğu ekipler, halkın mağdur olmaması için gece geç saatlere kadar çalışıyor.

Dondurucu havaya adeta meydan okuyan belediye ekibi, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için büyük bir gayret sarf ediyor. İş makinelerinin açtığı derin çukurlara giren belediye ekipleri, arızaları gidermeye çalışıyor.