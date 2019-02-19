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Dondurucu soğukta içme suyu onarımı

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde yeni içme suyu şebeke onarım hattı çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde yeni içme suyu şebeke onarım hattı çalışmaları devam ediyor.


Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3 gün önce Merzan Mahallesi'nde başlatılan yeni içme suyu şebeke hattı onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentin birçok mahallesini yeni içme suyu şebekesine kavuşturan Hakkari Belediyesi, Mezran Mahallesi'nde ise yeni içme suyu deneme çalışması yaptı.


Çalışmaların halen devam ettiği Merzan Mahallesi'nde, ekipler dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Belediyesi yetkilileri, yeni içme suyu hattı onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kentte susuz hiçbir mahalle bırakmayacaklarını söylediler.

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