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Dondurucu soğukta su arızası giderme çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, dondurucu soğuk hava ve 2 metre kara rağmen Merzan Mahallesi’ne yeni getirilen içme suyu hattında deneme çalışması yaptı.

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, dondurucu soğuk hava ve 2 metre kara rağmen Merzan Mahallesi'ne yeni getirilen içme suyu hattında deneme çalışması yaptı.


Merzan Mahallesi yeni içme suyu hattı denemesi yapan belediye ekipleri, zorlu doğa koşullarına adeta meydan okudular. Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay ve beraberindeki ekipler, dondurucu soğuk havada 2 metreye varan karda yer yer zor anlar yaşadılar. İş makinelerinin yolu açmasıyla birlikte mahalleye yeni içme suyu hattında su verilmeye başlandı. Bu esnada meydana gelen iki ayrı su patlağına ise ekipler anında müdahale etti.


Yıllardır su sıkıntısı çeken Merzan Mahallesi sakinleri ise, çetin geçen kış şartlarına rağmen canla başla çalışan belediye ekiplerine teşekkür ederek, yeni içme suyu şebekesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

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