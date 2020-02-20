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Donmak üzere olan kedi kurtarıldı

Hakkari-Van kara yolunda donmak üzere olan kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.


Van istikametinden Hakkari'ye gelmekte olan Ferhat Reisoğlu isimli vatandaş, Hakkari-Van kara yolunda bir kedi ile karşılaştı. Soğuktan titreyen ve yol ortasında bekleme yapan kediyi alan Reisoğlu, hemen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirerek görevlilere teslim etti. Veteriner ekipleri tarafından güçten düşen kedi sağlık taramasından geçirilerek kendine gelene kadar müşahede altına alındı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, örnek davranışından dolayı Ferhat Reisoğlu isimli duyarlı vatandaşa teşekkür ettiler.

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