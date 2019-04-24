DSİ'den su tahliyesi uyarısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından Yüksekova Dilimli Barajı'nda su tahliyesinin gerçekleştirileceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

DSİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yüksekova'nın içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı gerçekleşen ve 2018 yılında faaliyete giren Dilimli Barajında su seviyesinin yükselmesinden dolayı, 25 Nisan 2019 tarihinde saat 09:00'dan itibaren DSİ tarafından peyderpey su tahliyesi gerçekleştirilecektir. Bu anlamda dere kenarında ve civar köylerdeki vatandaşlarımızın olası can ve mal kaybına mahal vermemeleri için dikkatli davranmaları önemle duyurulur” denildi.