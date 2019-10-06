İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Duran kalp için zamanla yarış

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Zap Suyu’nda balık tutmaya çalışan 2 çocuk akıntıya kapılırken, ambulansla hastaneye getirilen çocuklardan birine sağlık görevlisi tarafından sedye üzerinde durmaksızın kalp masajı yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Suyu'nda balık tutmaya çalışan 2 çocuk akıntıya kapılırken, ambulansla hastaneye getirilen çocuklardan birine sağlık görevlisi tarafından sedye üzerinde durmaksızın kalp masajı yapıldı.


Çukurca ilçesi Narlı köyü yakınlarındaki Zap Suyu'na giderek alabalık avlamaya çalışan amca çocukları Y.E. (17) ile H.E. (15), aniden akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgede arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucundan 2 çocuk da bulunarak ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Y.E., sedye ile ambulanstan indirilirken sağlık görevlisinin durmaksızın kalp masajı yapması da sonuçsuz kaldı.


Tüm müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.