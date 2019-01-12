İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Durankaya'da karla mücadele çalışması

Hakkari’nin Durankaya beldesinde başlatılan karla mücadele çalışmaları 15.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde başlatılan karla mücadele çalışmaları 15. gününde devam ediyor.


Durankaya Belediyesi karla mücadele ekibi, yaklaşık 15 gündür aralıklı yağan kar yağışının ardından gece gündüz demeden mücadele etmeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 7 mahalledeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, belirli aralıklarla yoğun kar yağışından dolayı kapanan yollara kısa sürede müdahale ettiklerini belirtti. Keskin, “Beldemiz son yılların en büyük kar yağışına tanıklık etti. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele araçları, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri gece gündüz demeden karla mücadele ediyor. Yollarımız yüzde 75 oranında açık kalmaktadır. Bölge şartları ve araçların bakım sorunlarından dolayı kısmi kapalı kalan yollarımız, yoğun çalışmayla açılmaktadır. Valimiz İdris Akbıyık, Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Karayolları 114. Şube Şefliğine bu hummalı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.