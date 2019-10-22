Düşen kayaların altında kalan köpek kurtarıldı

Sümbül Dağı'nda koparak Hakkari-Çukurca karayoluna düşen kayaların altında kalan kurt cinsi bir köpeğin yaralandığı ihbarını alan veteriner ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yaralı köpeği alarak tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Veteriner hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi tarafından muayenesi yapılan köpeğin sağ arka ayağında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ise yara olduğu tespit edilerek tedavisi altına alındı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ayağı alçıya alınan köpeğin sağlık durumunu iyi olduğunu belirttiler.