Duyarlı vatandaşlar piknik alanında çöp topladı

Piknik yapmak için kentten 20 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Kunebiz mevkiine giden vatandaşlar, etrafa rastgele atılan çöplerle karşılaştılar. Yaşlıların da aralarında bulunduğu duyarlı vatandaşlar alanı çöplerden temizleyerek duyarlılık çağrısı yaptı.

Ekibin başını çeken sağlıkçı Mahmut Taşçı, hem kentte hem de piknik yapılan alanların temiz tutulmasını isteyerek, “Değerli Hakkarililer, bu çöpleri bu alanda topladık. Hepimiz buraya piknik yapmaya geliyoruz. Hepimiz çevreyi bu şekilde kirletirsek nasıl yaşanılacak bu yer olur? Bakın biz aynı duyarsızlığı şehir merkezinde de görüyoruz. Lütfen çevreye karşı biraz daha duyarlı olalım. Atılan çöplerin çoğu doğada kaybolmaz. Atılan petler bin yıl çevrede kalıyor. Lütfen çevre konusunda duyarlı olalım. Çöp alanına çevirdiğiniz piknik alanını arkadaşlarla birlikte bir saatlik uğraşın sonunda temizledik. Bizde piknik yapmaya geliyoruz ancak çöpleri temizliyoruz. Lütfen artık çevre bilincine sahip olalım” dedi.

Çöpleri toplayan vatandaşlar, daha sonra piknik yapıp günün keyfini çıkardı.