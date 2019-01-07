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Duyarlı vatandaşlardan örnek davranış

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki duyarlı vatandaşlar, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını kendi elleriyle besliyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki duyarlı vatandaşlar, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını kendi elleriyle besliyor.


Bölgede yaşanan yoğun kış şartları, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile duyarlı vatandaşlar, kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı.


Duyarlı vatandaşlar, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki sokak hayvanlarını ekmek ve sakatatla beslediler.

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