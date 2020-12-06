İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Duyarlı vatandaştan kuşlar için ahşaptan yemlik

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Akif Arslan, bahçesinde kuşlara yemlik yaparak takdir kazandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Akif Arslan, bahçesinde kuşlara yemlik yaparak takdir kazandı.


İlçede günlerdir soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, küçük kanatlıları da zor durumda bıraktı. Soğuk hava ve zemini tamamen kapatan kar örtüsünün etkisiyle yiyecek ve su bulamayan kuşları unutmayan Arslan, onlar için bahçesinde ahşaptan yemlik yaptı. Yaptığı yemliğin adını ‘Kuş Yemekhanesi' koyan duyarlı vatandaş Mehmet Akif Arslan, "Kışların sert geçtiği ilçede, küçük kanatlılar da yem ve su bulmada sıkıntı yaşamaktadır. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını ümit ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.