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Duyarlı vatandaştan örnek davranış

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyüne giden Vahap Canan adlı vatandaş, İstanbul’dan gelen ayakkabıları köydeki tüm öğrencilere dağıttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyüne giden Vahap Canan adlı vatandaş, İstanbul'dan gelen ayakkabıları köydeki tüm öğrencilere dağıttı.


İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyüne giden Canan, İstanbul'dan gönderilen ayakkabıları tek tek öğrencilere dağıttı. Kışın öğrencilerin en çok ayakkabı için zorlandıklarını belirten Canan, okulun sınıflarını gezerek öğrencilere ayakkabı hediye etti. Canan, “Geleceğimize ışık olacak çocukları sevindirmek hepimiz için ayrı bir sevinç ve sorumluluktur. Biz çocuklarla ilgili olursak, yarın onlar da eğitimleriyle ilgili olacaklardır. Sevinçleri gözlerine yansıyan çocuklar, bizi de mutlu ettiler. Çocukları sevindirmemize katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Öğrenciler ise, çok sevindiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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