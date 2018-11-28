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Edirneli usta Yüksekova'da ağaç oyma atölyesi açtı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bir yıl önce eşinin tayini çıkan ahşap dağlama ustası Edirneli Sami Dakni, kiraladığı dükkanı atölyeye çevirerek profesyonel oymacılık işine başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bir yıl önce eşinin tayini çıkan ahşap dağlama ustası Edirneli Sami Dakni, kiraladığı dükkanı atölyeye çevirerek profesyonel oymacılık işine başladı.


Edirneli Dakni, ilçenin Güngör Mahallesi'nde kiraladığı atölyede ahşap üzerine sanatını icra ediyor. Çalışmalarını keser, rende, balta, kıl testere, oyma aletleriyle ve bıçakla yaptığını ifade eden Sami Dakni, her parçayı özenerek elinde işlediğini söyledi. Dakni, “Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. 20 yıl oldu. Benim için hobi haline geldi. Şimdi ise geçim kaynağım olduğu” dedi.


“Yüksekova'nın her yerine bu sanatı taşımak isterim”


Yaptığı işin büyük dikkat ve emek istediğini belirten Dakni, “Oymanın yanı sıra yine ahşap üzerine dağlama aleti ile yakma tekniğini kullanarak portre fotoğrafları işliyorum. Yine ceviz ağacı üzerine kıl testere ile hat sanatı işlemesi yapıyorum. Bunların yanı sıra su kabağı çalışmalarım var. Ham kabağını işleyerek abajur, avize ve çeşitli süs eşyalarına çeviriyorum. Bunu Edirne'de profesyonel olarak yaptım. Buraya gelince de sıkıldım ve atölye açma kararı aldım. 2,5 ay oldu atölyemi açtım. Bildiğim kadarıyla Yüksekova'da oyma ya da dağlama işini yapan yok. Burada çok sipariş almaya başladım, özellikle fotoğraf dağlama isteyen çok oluyor. Onun için gün geçtikçe Yüksekova'nın her yerine bu sanatı taşımak isterim” diye konuştu.

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