Eğitim-Bir-Sen'den Reng-i Hakkari'ye teşekkür ziyareti

Eğitim-Bir-Sen Yüksekova İlçe Temsilcisi Mustafa Can, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Yüksekova'da sahne alan ve öğretmenlere unutulmaz saatler yaşatan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu ziyaret etti. Hakkari Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Ayhan Tunç ve Reng-i Hakkari tarafından karşılanan Mustafa Can ve beraberindekiler, Müdür Tunç ile bir süre sohbet ettiler.

Burada yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan ve eğitim birimlerini ziyaret eden Can ve beraberindekiler, Reng-i Hakkari çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Mustafa Can, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Yüksekova'ya gelen Reng-i Hakkari gecemize renk kattı. Harika bir ekip, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Müdür Tunç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında kendisine bilgi vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.