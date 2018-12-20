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Eğitim-Bir-Sen'den Reng-i Hakkari'ye teşekkür ziyareti

Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) Yüksekova Temsilciliği, Hakkari Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu ziyaret etti.


Eğitim-Bir-Sen Yüksekova İlçe Temsilcisi Mustafa Can, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Yüksekova'da sahne alan ve öğretmenlere unutulmaz saatler yaşatan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu ziyaret etti. Hakkari Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Ayhan Tunç ve Reng-i Hakkari tarafından karşılanan Mustafa Can ve beraberindekiler, Müdür Tunç ile bir süre sohbet ettiler.


Burada yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan ve eğitim birimlerini ziyaret eden Can ve beraberindekiler, Reng-i Hakkari çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Mustafa Can, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Yüksekova'ya gelen Reng-i Hakkari gecemize renk kattı. Harika bir ekip, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.


Müdür Tunç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında kendisine bilgi vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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