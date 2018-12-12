Eğitim-Bir-Sen'den Vali Akbıyık'a ziyaret

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ettiler.
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler.
Eğitim Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Şanser Kutluk ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dilediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.