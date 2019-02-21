Ekmek kapısı olan çatıda vakit namazı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok katlı binaların çatılarındaki karı temizleyerek evlerine ekmek götüren işçiler, vakit namazlarını da çatıda eda etmeyi ihmal etmiyor.

Yüksekova ilçesindeki binaların çatısında biriken kar, bazı kişiler için ekmek kapısı oldu. Bellerine ip bağlayarak önlem alıp çatılardaki karı temizleyen işçiler, günde 70 - 80 TL kazanıyor. İlçede yaşayan 2 arkadaş, tehlikeye rağmen çatılarda biriken kar kütlelerini temizleyerek evlerine ekmek götürüyorlar. 5 çocuk babası Rıdvan Akgül (30) ile 3 çocuk babası Emin Bayazit (32), bellerine bağladıkları iple binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizliyorlar. Temizledikleri her çatı için 70 ile 80 TL alan 2 arkadaş, tehlikeye rağmen çalışmak zorunda olduklarını dile getirdiler.

5 çocuk babası Rıdvan Akgül, Yüksekova'da karın yağmasının kendileri için bir fırsat olduğunu belirterek, “Bazen evimize 70 – 80 lira ile döndüğümüz oluyor. 8 – 7 katlı binalara çıktığımız oluyor. Bazen 40 liraya çalışıyoruz. 7-8 nüfusu geçindirmek zorundayız. Bu iş ne kadar riskli olursa olsun, mecbur evimize ekmek götürmek zorundayız. Çünkü her birimizin en 6-7 nüfusu var, bunları geçindirmek zorundayız. Kimseye mahcup olmamak için, kimseye muhtaç olmamak için mecburuz. 40 lirada olsa evimize ekmek götürmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Akgül, çatıları temizlerken vakit namazlarını da ihmal etmediklerini belirterek, ezan okununca işe ara vererek namaz kıldıklarını söyledi.