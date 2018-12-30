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Eksi 1 derecede Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyorlar

Hakkari’nin Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye Rafting Yarışması’na hazırlanıyor.

Hakkari'nin Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyor.


Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca'da Türkiye Rafting Yarışması için hazırlıklarını sürdüren Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden antrenmanlarını sürdürüyor. Şaban Ertunç isimli sporcu, “Çukurca Kaymakamlığı destekleriyle çalışmalarımıza devem ediyoruz. Bu anlamda Narlı köyünde Zap Nehri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalar soğuk ama bizler devamlı antrenman yaptığımız için soğuk havalara da alıştık. İnşallah Şubat ayında düzenlenecek ‘Türkiye Rafting Yarışması'nda dereceye gireriz” dedi.

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