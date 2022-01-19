Eksi 30 derecede Dilimli Barajı dondu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı, hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulmasıyla kısmen dondu.

İlçede yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta, Esendere yolu üzerinde bulunan yaklaşık 2,5 kilometre alan üzerindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesiyle buz tutan Dilimli Barajı ve etrafını saran karlı dağlar doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Donan barajın karlı manzarasını fotoğrafladığını belirten Mehmet Durna, “Barajın 2 senedir donduğunu gördük. Yüksekova'da kış mevsimi çok çetin oluyor. Hava sıcaklığı eksi 30'ları geçiyor. Yaklaşık 4 ay boyunca böyle soğuklar oluyor. Bizde yolda geçerken bu fırsatı kaçırmamak için fotoğraf çektik ama çekene kadar ellerimiz dondu” dedi.