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Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir genç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir genç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.


Olay, ilçenin Kani Heyder Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik tamiratı yapan Seyfettin Balin (24) adlı genç, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Balin'i Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Balin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Balin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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