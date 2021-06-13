Hakkari'de elektrik akımına kapılan karga tedavi altına alındı.

Keklikpınar Mahallesi Bozdağ semtinde bir karganın elektrik akımına kapıldığı ihbarı üzerine veteriner ekipleri harekete geçti. Belediye kliniğine getirilerek ilk muayenesi yapılan karganın, sol kanadında yara olduğu, kas ve sinir sisteminin büyük hasar aldığı tespit edildi.

Veteriner teknikeri Fatih Çiftçi, tüm medikal tedavilerini yaptıkları kargayı müşahede altına aldıklarını söyledi.