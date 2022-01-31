Elektrik telleriyle bağlanarak ölüme terk edilen köpekleri belediye ekipleri kurtardı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Akbulut köyü yakınlarında elektrik telleriyle bağlanarak ölüme terk edilen sokak köpeklerini belediye ekipleri kurtardı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari-Van karayolu üzerindeki Akbulut köyüne geçti. Yoldan uzak bir mesafede, yaklaşık iki metre karın bulunduğu bölgede kara bata çıka can dostlara ulaşmayı başaran belediye ekipleri, hemen sokak hayvanlarına müdahalede bulundu. Hayvanlardan birinin sol arka patisinde elektrik teli ile bağlanma sonucu kangren oluştuğu tespit edildi. Diğer sokak köpeğinin ise elektrik telleriyle boynundan bağlandığı ve yemek borusu ile soluk borusunda yaralanma sebebiyle güçten düştüğü tespit edildi. Hayvanları Akbulut köyünden alıp veteriner kliniğine getiren ekipler, tedavilerini yaptıktan sonra onları burada müşahede altına aldı.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, can dostlara zulüm yapanların derhal tespit edilmesi talimatını verdi. Başıboş köpekleri ayak ve boyun kısımlarını elektrik telleriyle bağlayan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için köyde araştırmaların devam ettiği öğrenildi.