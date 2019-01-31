EMİTT Fuarı'nda Çukurca standına yoğun ilgi

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katılan Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, açtığı stantla ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Görkemli dağları, Zap Vadisi ve hâlâ eski usulle tarımın yapıldığı Çukurca, EMİTT Fuarı'nda tanıtıldı. 2018 yılı Nisan ayında fotosafari etkinliği ile 180 yerli ve yabancı fotoğrafçıyı ağırlayan Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi, fuarda açtığı stantla da turizm sektörünün ilgisini çekti. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 2019 yılında yapılması planlanan fotosafari etkinliği için şimdiden yoğun taleple karşılaştıklarını belirtti. Gelecek olan fotoğrafçıların beklenenin üstünde olmasından dolayı konaklamaların Çukurcalıların evlerinde yapılacağını ifade eden Temel Ayca, bu durumun ülke insanı arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini ve Çukurca'ya yönelik ön yargıların da kırılmaya başlandığını kaydetti. Çukurca Belediyesi desteği ile kurulan Doğa Sporları Kulübü bünyesinde; dağcılık, rafting, zipline, yamaç paraşütü, dağ bisikleti sporlarının da yapıldığını söyleyen Temel Ayca, Çukurca Rafting Takımının da bu sene milli takım seçmelerine katıldığını kaydetti.

Tescillenen 21 adet tarihi kale evlerinin restorasyon çalışmalarına başladıklarını da dile getiren Temel Ayca, Çukurca'nın hem yerli hem de yabancı turistler için bir cazibe merkezi olacağını belirtti. Yerel halkın en önemli geçim kaynağı olan tarım ürünlerini de markalaştırarak hem turizme hem de ekonomiye kazandırarak Zap markasını oluşturduklarını ifade eden Temel Ayca, fuarda da statlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Yapılan tüm faaliyetleri anlatmak ve Zap markasının ürünlerini tanıtmak için fuara katıldıklarını sözlerine ekleyen Ayca, Çukurca'ya yerli ve yabancı turistleri beklediklerini kaydetti.