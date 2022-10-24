Emniyet Genel Müdürlüğünün ‘Mobil Trafik Eğitim Tır'ı Yüksekova'da

HAKKARİ (İHA) – Türkiye'nin birçok ilini gezen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ‘Mobil Trafik Eğitim Tır'ı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Yüksekova'daki Mehmet Altun İlkokulunun bahçesine park eden tırda, çeşitli okullardan gelen öğrencilere eğitim verildi. Tırın içinde trafik polislerinden eğitim alan öğrenciler, daha sonra bisikletlerle okulun bahçesine kurulan alanda uygulama yaptı.

Etkinlik alanına gelen Yüksekova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Çocuklarla beraber olmanın ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Yüksekova Trafik Denetleme Büro Amiri İsmail Şahin, “Tırlardan bir tanesi de bugün itibarıyla Yüksekova ilçemize geldi. Ülkemizdeki öğrencilerimize eğitim verilecek. Takribi 500-600 öğrenciye ulaşmayı düşünüyoruz. Mobil trafik eğitim tırı içerisinde eğitmenlerimiz tarafından öğrencilerimize eğitim verildikten sonra kurmuş olduğumuz parkurda da uygulama yaptırıyoruz. Parkur sonunda öğrencilerimize çeşitli hediyeler verilerek eğitimimizi sonlandıracağız. Bugün öğrencilerimize bu eğitimi vermekten mutluyuz'' dedi.