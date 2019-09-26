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Emniyet Müdürü Atanur'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atanur Aydın, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atanur Aydın, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği Aydın'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Ziyarette Aydın'a Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

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