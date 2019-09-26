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Emniyet Müdürü Dilberoğlu onuruna yemek

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Muğla’ya atanan Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu onuruna Özel Harekât Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Muğla'ya atanan Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu onuruna Özel Harekât Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.


Programa Vali Akbıyık'ın yanı sıra Muğla'ya atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri'nin yeni Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve emniyet personeli katıldı.


Yemek sonrası Vali Akbıyık, Muğla'ya atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Hakkâri'nin yeni İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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