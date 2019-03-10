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Emniyet Müdürü Uzunkaya Yüksekova'yı ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, birtakım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, birtakım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.


Ankara'dan uçakla gelen Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı Selahaddin Eyyubi Havaalanında yetkililer karşıladı. Burada karayolu ile Yüksekova ilçesine bağlı Güllüce köyünde bulunan Özel Harekat Yaşam Merkezini ziyaret etti. Ardından Emniyet müdürü Celal Uzunkaya, Özel Harekat Yaşam Merkezini dolaşarak Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ve Hakkari il Emniyet müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'ndan bilgiler aldı.


Emniyet müdürü Celal Uzunkaya'ya, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Genel müdür yardımcısı Adem Çakıcı, İstihbarat daire başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, eşlik etti.


Uzunkaya ve beraberindekiler ziyaretin ardından kara yoluyla Hakkari il merkezine geçti.

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