İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘En Başarılı Güzellik Merkezi' ödülü Yüksekova'ya

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Safir Güzellik Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en başarılı merkezi ödülüne layık görüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Safir Güzellik Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en başarılı merkezi ödülüne layık görüldü.


Tuğba Özay ve Şenol İpek'in sunduğu 2020 yılı Altın Kalite Ödül Töreni'nde birçok alan ve sektörde başarılı isimlere ödüller verildi. Yapılan törende, Güneydoğu Anadolu Öölgesinin en başarılı altın kalite ödülüne, Yüksekova'da bulunan Safir Güzellik Merkezi layık görüldü. En başarılı güzellik merkezi ödülüne laik görülen Fazile Yaşar, ödülünü aldıktan sonra kısa bir selamlama konuşması yaptı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en başarılı merkezi ödülüne layık görülüp Hakkari'nin bu konudaki duyarlılığına ses olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Yaşar, “Bundan sonraki başarılarımız Yüksekova'nın başarısıdır” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.