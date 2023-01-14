Engelli kardeşler için 2,5 kilometrelik yol çalışması

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltılan Geçimli köyü Seyitli Mezrasına yerleşmeye karar veren Fettah Ölmez, doğuştan zihinsel engelli kızları için doktor tavsiyesiyle ev yapmaya karar verdi. Ancak mezra yolunun olmaması nedeniyle Hakkari İl Özel İdaresine başvuran Ölmez, kendilerinden yardım istedi. Ölmez'in başvurusunu hemen cevap veren İl Özel İdaresi ekipleri engelli kardeşler için 2,5 kilometrelik yol açma ve genişletme çalışması başlattı. Yapılan yol çalışması ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan baba Fettah Ölmez, 29 ve 25 yaşlarında iki engelli kız çocuğunun olduğunu ve tedavilerinin Van'da devam ettiğini söyledi. İkisinin zihinsel engelli ve çölyak hastası olduğunu ifade eden Ölmez, ”Doktor tavsiyesiyle çocuklarımın yüksek kesimlerde ve doğal beslenmeleri için buraya getirdim. Çocuklarıma ev yapacağım. Ancak buraya araç yolu yapılması için İl Özel İdaresine başvuruda bulundum. Verdiğim dilekçem olumlu sonuçlandı. Bana böyle bir desteği veren başta Sayın Valim olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve bütün personeline teşekkür ederim. Yaklaşık bir haftadır iş makineleri çalışıyor. Şantiye şefi her gün denetlemeye geliyor. 1995'ten beri buraya araçlar gelmiyordu. Araç yolu yeni açıldı. Bende engelli çocuklarım için ev inşa edeceğim. Engelli kızlarımın güzel vakit geçireceği bir ev inşa edeceğim. Buradan kızlarım ve bakmakla yükümlü olduğum eşimle beraber kendi bahçemizde ektiğimiz ürünleri yetiştirip tüketeceğiz. Ev konusunda da devletimin bana yardımcı olacağını umuyorum” dedi.