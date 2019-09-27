Engelli kursiyerlerin belge sevinci

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinin girişimleri sonucunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan muhasebe yardımcılığı ve genel muhasebe ile kasa sorumlusu kursularını başarıyla tamamlayan 24 engelli öğrenciye belgeleri verildi. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinin çok amaçlı eğitim salonunda düzenlenen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur, Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve dernek çalışanlarının katıldığı programda konuşan Milli eğitim şube müdürü Erol Hanlıgil, bu tür kursların devamı için engellilere pozitif ayrımcılık tanıyarak her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkan Yavuz Aydoğdu ise, kursiyerlerin 8 ay boyunca eğitim gördüğünü belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.